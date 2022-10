Minder licht en verkort parcours: zo voelt Wintergloed de energiecrisis

Door de energiecrisis zijn er minder lichtinstallaties tijdens Wintergloed in Brugge eind volgende maand. Ook het parcours van de lichtwandeling is korter.

Er zijn opnieuw kerstmarkten op de Markt en op het Simon Stevinplein. En ook een kunst-ijspiste in het Minnewaterpark.

Door de hoge energieprijzen brandt de kerstverlichting wel pas vanaf half vier 's namiddags in plaats van de hele dag. En ook de lichtbelevingswandeling wordt dus wat korter dan anders.

"Mentale warmte even belangrijk"

"We hebben sowieso al anderhalve kilometer minder lichtparcours", zegt schepen Franky Demon. "We komen van een 14-tal installaties naar acht installaties. Ook geconcentreerder. Langs het parcours zullen we minder verlichten, omdat het parcours compacter is. Maar voor ons zijn het mentale, die warmte even belangrijk. En natuurlijk is daar wat energie voor nodig, maar het zal minder zijn."