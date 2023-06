Minder leerlingen gebruiken speciale onderwijsleermiddelen

Speciale onderwijsleermiddelen zijn gratis hulpmiddelen die leerlingen, studenten en cursisten met een beperking helpen om les te volgen in een gewone school. Het gaat vaak over technische apparatuur zoals vergrootglazen met een bordcamera of ergonomisch meubilair. Ook software, een brailleleesregel en aangepaste toetsenborden behoren tot de mogelijkheden. Leerlingen met een auditieve beperking kunnen dan weer beroep doen op schrijftolken of tolken Vlaamse Gebarentaal.

Gebruik daalt, budget stijgt

Uit cijfers die Loes Vandromme opvroeg blijkt nu dat het aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt via technische hulpmiddelen en ergonomisch meubilair in vier jaar tijd daalt met 14% (van 461 naar 397 leerlingen). Ook de tolkondersteuning voor leerlingen daalt in die tijdsspanne met 11%. Het budget dat jaarlijks wordt uitgetrokken voor deze speciale hulpmiddelen stijgt wel. In 2018 was er nog een goede 2,5 miljoen euro voorzien, in 2022 werd iets meer dan 2,8 miljoen euro uitgegeven. Dat is een stijging van 13%.

Ook de West-Vlaamse cijfers volgen de Vlaamse trend. In het schooljaar 2018-2019 deden 134 West-Vlaamse leerlingen nog beroep op deze ondersteuningsmiddelen. Vorig schooljaar waren dat nog maar 100 leerlingen.

“Zoeken naar oorzaken”

“Het blijft een vreemd gegeven dat er jaar na jaar minder leerlingen gebruik maken van deze vorm van ondersteuning,’ vindt het parlementslid. ‘We moeten op zoek gaan naar de oorzaken hiervan. Deze leermiddelen kunnen echt wel het verschil maken voor leerlingen die in het gewoon onderwijs te veel drempels zouden ervaren. Dergelijke hulpmiddelen vormen bovendien een belangrijke opstap naar inclusief onderwijs”, besluit Vandromme.