Minder kinderen verloren aan zee dankzij bubbels

Wellicht is dat te danken aan het feit dat kinderen dichter bij hun ouders blijven dankzij de coronabubbels. Ook de spreiding van badgasten over de stranden zorgde voor minder verloren gelopen kinderen. Dat meldt de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV).

In juli 2020 zijn 389 kinderen verloren gelopen aan zee. Vorig jaar waren dat er nog 560. In 2017 waren dat er 1.100. Het IKWV haalt verschillende redenen aan voor de daling. Zo zorgde het minder goede strandweer tijdens de eerste weken van juli voor minder drukte. Maar ook de coronamaatregelen, zoals het spreiden van toeristen over de verschillende stranden, hadden invloed op het aantal verloren gelopen kinderen. "We merken dat het in de gemeenten waar het andere jaren continu alle hens aan dek is, een pak rustiger lijkt te zijn. Daarentegen zien we dat de normaal 'kalme' gemeenten nu geconfronteerd worden met iets meer verloren gelopen kinderen. Maar ook daar blijven de aantallen in elk geval erg laag", aldus de IKWV.