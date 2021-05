Minder kinderen geboren in 2020, daling bij ons beperkt

In de loop van 2020 registreerde Kind en Gezin 63.611 geboorten bij moeders met een woonplaats in Vlaanderen. Dat zijn er 1.087 minder dan in 2019, een daling met 1,7%.

In de provincies Limburg (-4%) en Antwerpen (-3,8%) is de daling het sterkst, in West-Vlaanderen is ze beperkt (-0,5%). In Oost-Vlaanderen (+0,1%) en Vlaams-Brabant (+0,3%) neemt het geboortecijfer licht toe.

Het is van 2003 geleden dat het geboortecijfer lager lag dan in 2020.

De daling van het geboortecijfer gaat gepaard met een dalend vruchtbaarheidscijfer. In 2020 bedraagt het 1,56 kinderen per vrouw, in 2019 lag dat op 1,60. Het is van begin jaren 2000 geleden dat het vruchtbaarheidscijfer nog op dat niveau lag. De leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers tonen dat in 2020 alle leeftijdsklassen - met uitzondering van de vrouwen tussen 30 en 35 jaar - minder kinderen kregen. De vruchtbaarheidscijfers voor vrouwen tussen 20 en 30 jaar dalen verder en liggen, net zoals de voorgaande jaren, historisch laag.

30,1% van de kinderen geboren in 2020 heeft een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had. Dat is een stijging met 1,1 procentpunt tegenover 2019. De stijging doet zich in elke provincie voor. De meest voorkomende andere geboortenationaliteiten van moeders zijn Marokkaans (4,6%), Nederlands (2,1%), Roemeens (2%) en Turks (1,9%). In Vlaams-Brabant spreekt 45,9% van de kinderen geen Nederlands met de moeder. In de andere provincies liggen die percentages heel wat lager. Bij ons rond de 18%.