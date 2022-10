Minder huizen verkocht, wel hogere prijzen

Ondanks woelige tijden houdt de vastgoedmarkt voorlopig goed stand. In het derde trimester daalde de vastgoedactiviteit in onze provincie lichtjes met 3,5%.

In heel het land is dat zelfs maar 1,7% in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

De prijs van een huis in onze provincie zat in de eerste 9 maanden van het jaar in de lift: 312.064 euro of +6,2% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. De prijs van een appartement daalde lichtjes: -1,8% naar 284.346 euro. (lees verder onder de tabel)

Opvallend: het percentage kopers dat 30 jaar of jonger was, nam dit jaar toe in vergelijking met 2021.