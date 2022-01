Minder geweld tegen politie, vooral aan de kust

Het geweld tegen politiemensen is vorig jaar met een vijfde gedaald in onze provincie, vooral de kustgemeenten springen er uit. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon uit Brugge opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Vorig jaar waren er in West-Vlaanderen 881 geregistreerde gewelddaden tegen de politie. Dat zijn gemiddeld meer dan twee feiten per dag. Driekwart leidt tot een proces-verbaal. Toch is dat aantal veel minder dan in 2020, nochtans een rustig jaar door de lockdown.

Hulp van bodycams

Volksvertegenwoordiger Franky Demon uit Brugge verwacht veel van het gebruik van bodycams. Sommige lokale korpsen gebruiken ze nu al, ook de federale politie krijgt er straks meer dan 3.000. "Men moet kunnen filmen wat er kan gebeuren, maar ook de aanleiding moet duidelijk zijn. Dit helpt mee in het interpreteren. Geweld tegen agenten kan absoluut niet, maar ook geweld door agenten kan niet."

"Soms kan je niet anders dan dwang gebruiken, als iemand een agent hardhandig aanpakt of in het gezicht spuwt. Een pedagogische tik is geen harde klap in het gezicht. En daarom is het belangrijk dat die bodycams ervoor zorgen dat dit allemaal duidelijk is. Er moet nog een betere wetgeving komen tegen de zomer", zegt Franky Demon.

Na de lokale politie krijgt ook de federale politie er straks meer dan 3000.