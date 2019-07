Minder festivalgangers betrapt met drugs op Ostend Beach

Per dag werden er tussen de 2.200 en 2.700 personen gecontroleerd. De drugshond wees 744 mensen aan, bij 142 van hen werden drugs gevonden. De meesten betaalden onmiddellijk een minnelijke schikking (OMS). Vier keer stelde de politie een proces-verbaal op, onder meer voor vermoedelijk dealen en cannabisbezit door een minderjarige.

Preventie en controles

In 2016 hadden er nog honderd personen per festivaldag drugs bij zich. Dit jaar waren het er nog 47 per dag, de helft minder. “De cijfers tonen aan dat een preventief beleid en controles werken” zegt burgemeester Bart Tommelein. “Zo bereiken we ons doel: dat de bezoekers van Ostend Beach in de best mogelijke, veilige omstandigheden kunnen genieten van de muziek en de sfeer.”

Tijdens het festival werd ook een grootschalige verkeerscontrole gehouden. Van de 185 bestuurders reden er 3 onder invloed van alcohol en 19 onder invloed van drugs.