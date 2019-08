Minder evenementen in historisch Leopoldpark

De druk op het historische park werd de laatste jaren steeds groter. Het park is sinds 2006 beschermd als monument. Na overleg met het Agentschap Roerend Erfgoed, besliste burgemeester Bart Tommelein om te bekijken hoe de druk op het Leopoldpark verminderd kan worden.

TAZ en Winter in het Park blijven

In samenspraak met Toerisme vzw en verschillende organisatoren werden er dit jaar al verschillende evenementen verplaatst of geschrapt. ‘School is out’ verhuisde naar het Maria Hendrikapark. ‘North Sea Beer Festival’ zal eind augustus plaatsvinden op het Zeeheldenplein. Ook de de ‘Horeca Battle’ is op zoek naar een andere locatie. Met de organisator van ‘Barrio Cantina’ werd al afgesproken ook dit event volgend jaar ergens anders te laten plaatsvinden. De stad wil de evenementen Theater aan Zee en Winter in het Park er graag behouden, mits een aantal goede afspraken om het park maximaal te beschermen.