Minder drugsbezit vastgesteld in West-Vlaamse scholen

Dat waren er 43 in 2019, de tweede daling op rij. Dat blijkt uit cijfers dat CD&V-Kamerlid Franky Demon uit Brugge opvroeg bij Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Die dalende trend lijkt zich verder te zetten. In het eerste trimester van vorig jaar waren er slechts 12 vaststellingen. Opvallend is wel dat de verdachten steeds jonger worden, gemiddeld 16,5 jaar. Franky Demon pleit daarom voor een preventieve aanpak en deskundige begeleiding voor jongeren die in contact kwamen met drugs. Vier op vijf van de verdachten zijn jongens, in drie op vier gevallen gaat het om cannabis.