In onze provincie zijn er in de eerste zes maanden van het jaar drie doden en zowat 370 minder gewonden gevallen op onze wegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit de recentste verkeersveiligheidsbarometer van Vias. De daling is uiteraard te danken aan de lockdown waarbij de verplaatsingen sterk beperkt werden. De daling geldt voor zowat alle vervoersmodi, behalve voor vrachtwagens (+2 incidenten met dodelijk slachtoffer) Alles samen geraakten er op onze wegen 1659 mensen gewond in het verkeer in het eerste semester. Er vielen ook 16 doden te betreuren. In Oost-Vlaanderen was er een opvallende stijging van het aantal doden.