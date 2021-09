Minder dan de helft van de trajectcontroles in onze provincie werkt. Van de 52 trajecten, zijn er maar 23 waar je echt een boete riskeert. Er zijn nog altijd problemen met de databanken en er is een personeelstekort in het verwerkingscentrum.

Afgelopen zomer waren er nog 29 controles in werking, maar intussen zijn er enkele niet meer actief door problemen rond nummerplaatherkenning. In het najaar komen er 14 personeelsleden bij in het gewestelijk verwerkingscentrum en zouden er meer boetes kunnen verwerkt worden. Gouverneur Carl Decaluwe blijft aandringen tot een oplossing bij de bevoegde instanties. Alleen zo kan het aantal dodelijke ongevallen in onze provincie verder teruggedrongen worden.