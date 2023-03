Minder dan 1 op 10 bushaltes heeft een bijhorende fietsstalling

Minder dan 1 op 10 bushaltes in West-Vlaanderen beschikt over een bijhorende fietsstalling, dat blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door Vlaams parlementslid van Vooruit Annick Lambrecht uit Brugge.

In Vlaanderen staan bij gemiddeld 14 procent van alle bushokjes fietsrekken. Koploper is Limburg, daar gaat het om één op vijf haltes. Onze provincie bengelt achteraan in de lijst, met amper 9,2 procent fietsstallingen. Annick Lambrecht wijst naar Vlaams minister Lydia Peeters. Zij moet dringend meer investeren in extra fietsstallingen.

Vlaams parlementslid van Vooruit Annick Lambrecht: "Als het over auto’s gaat, vindt iedereen het normaal dat die deftig geparkeerd kunnen worden. Als het om fietsen gaat, dan maakt men die klik niet. Men wil dat de files verminderen en dat mensen het openbaar vervoer nemen. Maar soms moeten mensen al de fiets nemen om naar de bushalte te rijden. De minister zegt dat er nog nooit zoveel geld geweest is als nu. Als er zoveel geld is, zorg dan dat er drie of vier fietsplaatsen zijn, zodat mensen die met de bus terugkeren van hun werk, hun fiets aan de halte deftig terugvinden."