Minder dag- en verblijfstoeristen aan de kust tijdens kerstvakantie

Toch is de sector tevreden, want de cijfers liggen opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis. In totaal zijn 540.000 dagtoeristen en 1,7 miljoen overnachtingen genoteerd. Dinsdag 27 december was de beste dag voor het dagtoerisme met ongeveer 60 000 bezoekers. Oudejaarsnacht was de beste nacht voor het verblijfstoerisme. De hotels noteerden voor eindejaar een gemiddelde bezettingsgraad van 70 procent. Vorig jaar lag dit op 75 procent.

Ook Duitse en Franse toeristen

Positief is de sterke aanwezigheid van Duitse en Franse verblijfstoeristen en ook de Belgen vinden vlot de weg naar zee. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “Vooral voor de Belgische toeristen blijft de Kust een favoriete bestemming in de kerstvakantie. De Kust biedt ook bij minder goed weer unieke troeven en blijft zich meer dan ooit positioneren als een bestemming voor de vier seizoenen. Het originele en kwalitatieve aanbod in de tien kustgemeenten wordt nog altijd door een breed publiek erg geapprecieerd”.