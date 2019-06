Minder criminaliteit binnen politiezone Riho

Eerst het goede nieuws: vorig jaar kon politiezone Riho geen enkele carjacking, homejacking of ramkraak noteren. Ook werden er geen auto's uit garages gesloten. Er waren wel 29 autodiefstallen, dat is ongeveer evenveel als in 2017. Het stelen van bromfietsen is niet meer populair, in 2018 halveerde het aantal diefstallen van 40 naar 20.

Fietsdiefstallen blijft wel een probleem. Voor het eerst sinds 2010 is er een stijging merkbaar: vorig jaar werden er 411 aangiftes gedaan, 68 meer dan het jaar ervoor. Vooral de stationsomgeving van Roeselare blijkt een pijnpunt. De politie zet daar nochtans hard op in met meer ophelderingen van diefstallen dan elders.

Phising in opmars

Opvallend: er is een sterke stijging van aangiftes rond informaticacriminaliteit (van 98 naar 243). In 2017 werden amper 4 mensen slachtoffer van phising, vorig jaar waren dat er 46. Phising is een vorm van criminaliteit waarbij een oplichter gevoelige informatie (wachtwoorden, kredietkaartnummers, ...) probeert te verkrijgen om die te misbruiken.

De drugsproblematiek kende in 2017 een recordjaar, met 618 inbreuken. Vorig jaar daalde het aantal inbreuken dan weer naar 386. De politie greep in bij enkele risicofuiven en dat had duidelijk effect.