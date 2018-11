Minder chloor in drinkwater Ieper

De voorbije dagen kreeg de Watergroep verschillende klachten binnen over een chloorgeur in het drinkwater in Ieper. Het waterpoductiecentrum Dikkebus is onlangs gerenoveerd en bij de heropstart werd extra chloor aan het water toegevoegd waardoor er tijdelijk een verhoogde chloorgeur waar te nemen was. De Watermaatschappij meldt dat het drinkwater aan de norm voldoet en dat de chloorgeur vanzelf verdwijnt als je het water even in een karaf of fles zonder dop laat staan. De karaf in de koelkast plaatsen of een druppeltje citroensap aan het water toevoegen zal de chloorgeur en -smaak doen verdwijnen. Over enkele dagen zal het probleem volledig opgelost zijn want de dosis chloor wordt geleidelijk aan afgebouwd.