Minder bestuurders betrapt tijdens Verkeersveilige Week

Tijdens de Verkeersveilige Week en Nachten, die in onze provincie liep van 1 tot en met 9 december zijn een kleine 292.000 voertuigen gecontroleerd op overdreven snelheid.

4845 bestuurders, ofwel 1,66%, hielden zich hierbij niet aan de snelheidslimiet. Dat is een stuk beter dan tijdens dezelfde actie vorig jaar. Toen hield 5% zich niet aan de maximum toegelaten snelheid. Er werden 24 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Op 5428 bestuurders die op rijden onder invloed van alcohol gecontroleerd werden, testten dit jaar 156 of 2,87% positief. 13 bestuurders waren positief bij een drugcontrole. Het percentage geïntoxiceerde bestuurders daalde in vergelijking met vorig jaar van 3,62% naar 2,87%

Andere inbreuken

Alle West-Vlaamse politiezones organiseerden tijdens deze periode extra verkeersacties en controles. Er werden 304 agenten ingezet. Er werden nog 1123 andere verkeersinbreuken vastgesteld zoals het ontbreken van een geldige verzekering of papieren, het gebruik van de GSM achter het stuur of het niet dragen van de veiligheidsgordel.