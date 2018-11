Minder baby's geboren

In 2017 is het geboortecijfer in West-Vlaanderen met 4,5 procent gedaald. Er zijn toen 10.743 kinderen geboren, zegt Kind en Gezin. In 2016 waren dat er nog 11.281.

Die cijfers waren al langer bekend, maar ze zijn nu ook bevestigd door het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie.

De daling doet zich voor in alle provincies, maar is het sterkst in West- Vlaanderen. De verklaring is allicht de daling van het aantal vrouwen tussen 30 en 35 jaar. Want het is net bij vrouwen uit die leeftijdsklasse dat heel wat kinderen geboren worden.

Origine

Kind en Gezin registreert ook de origine van de moeders. 28 % van de kinderen geboren in 2017 in Vlaanderen had een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had. Voor West-Vlaanderen is dat maar 17 %. De meest voorkomende niet-Belgische nationaliteiten van de moeders zijn Marokkaans, Nederlands en Turks.