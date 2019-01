Miljoenensteun voor West-Vlaamse scholen

58 projecten krijgen steun. Zo ook de gemeentelijke basisschool in Heestert. Wellicht nog voor het einde van het jaar verhuizen de 150 leerlingen en de leerkrachten naar een nieuwe school, goed voor een investering van 4,8 miljoen euro. Vlaanderen kende eerder al 2 miljoen euro subsidie toe en nu nog eens anderhalf miljoen.

Een er is ook anderhalf miljoen voor het Sint-Godelievecollege Middenschool in Eernegem en het internaat van het Heilig-Hartcollege in Waregem. Het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries krijgt ruim 3,5 miljoen euro voor een gloednieuw schoolgebouw.

De volledige lijst van West-Vlaamse scholen die steun krijgen, vind je trouwens hier.