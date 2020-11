Militairen springen bij in zwaar getroffen rusthuis in Middelkerke

Waar het rusthuis tijdens de eerste golf relatief gespaard bleef, is het nu alle hens aan dek in De Ril. Een volledige ruimte én de cafetaria dienen nu om de coronapatiënten te behandelen. "Het enige positieve nieuws is dat het aantal besmettingen de voorbije dagen niet is toegenomen", zegt schepen van Sociale Zaken Dirk Gilliaert (CD&V) in de krant Het Nieuwsblad.

Het woonzorgcentrum telt 27 besmette bewoners, van wie er drie in het ziekenhuis zijn opgenomen. Veertien bewoners lieten het leven als gevolg van een besmetting. Twintig personeelsleden raakten besmet en negen medewerkers zitten in quarantaine. "Het is een heel moeilijke situatie om mensen te laten inspringen", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. "Wij hebben een oproep gedaan aan onze eigen mensen, mensen uit de administratie die hier komen werken zijn, bijvoorbeeld als ambulancier of als verzorger van die oude mensen."

Opnieuw bezoek toelaten

"In het begin was het zoeken", getuigt vrijwilliger Brecht Verhegge. "Dat is ook mijn dada niet om in een woonzorgcentrum te werken: mensen wassen en eten geven. Ik ben hier van in het begin ingeschakeld en begin nu mijn draai te vinden."

Maandagmorgen staat er een crisisoverleg gepland om de toestand in het woonzorgcentrum te evalueren. De gemeente overweegt om in de loop van volgende week opnieuw bezoek toe te laten.