Militaire oefening in haven Oostende

In de haven van Oostende is maandag een militaire havenbeschermingsoefening gestart. Die maakt deel uit van Sandy Coast 2020, een internationale mijnenbestrijdingsoefening in Belgische wateren. Dat meldt Defensie dinsdag.

De havenbeschermingsoefening is gestart op drie verschillende locaties in de achterhaven van Oostende. De Belgische 'Very Shallow Water'-teams en de ontmijningsteams (EOD) uit Nederland, Frankrijk en Duitsland trainen de procedures die ze in werkelijkheid moeten uitvoeren als ze op zoek moeten naar springtuigen.

"Beide teams zoeken de bodem en kaaimuren af naar springtuigen", zegt Defensie. "Ze lokaliseren de springtuigen met behulp van onbemande systemen zoals de Alister-9 en Remus 100." Zo'n systemen heten 'Autonomous Underwater Vehicles', of AUV. Voor de oefening worden namaakspringtuigen gebruikt.

Na analyse van de beelden die de AUV's maken, worden de voorwerpen die mogelijk een springtuig zijn, met hulp van duikers geïdentificeerd. Blijkt het een explosief te zijn, dan wordt het tuig onschadelijk gemaakt. Defensie meldt nog dat tijdens de oefening ook aandacht wordt besteed aan verdachte voorwerpen nabij de oefenzones.

Sandy Coast 2020 vindt plaats van 20 augustus tot 11 september. Verschillende NAVO-eenheden nemen deel aan de oefening voor de Belgische kust. In totaal gaat het om zowat 600 militairen met 16 mijnenbestrijdingsschepen, waaronder de drie Belgische mijnenjagers. De overkoepelende internationale staf staat onder leiding van de Admiraliteit Benelux (ABNL), een samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse marine.