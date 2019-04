Mildere straf voor brandstichting in eigen café

Op vrijdag 24 november 2017 kwam het in café Borneo in de Sint-Franciscusstraat tot een hoogoplopende ruzie tussen de beklaagde en zijn vriend. Onder invloed van alcohol zou Angelo J. gedreigd hebben om uit het leven te stappen, waarna hij een vuurpijl afvuurde in het holebicafé.

Toen de politie ter plaatse kwam, verschanste de uitbater zich in het pand en probeerde hij met een alarmpistool de politie op afstand te houden. J. werd uiteindelijk met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens het openbaar ministerie maakte de Oostendenaar zich duidelijk schuldig aan opzettelijke brandstichting. "Je moet mij maar neerschieten", zou hij onder andere naar de politie geroepen hebben. J. werd eerder ook al veroordeeld voor valse bommeldingen. De procureur vroeg om de effectieve celstraf van vier jaar te behouden.

"Ik gruw van de gemakzucht van het openbaar ministerie", pleitte de advocaat van de beklaagde. Meester Johan Platteau merkte op dat er nooit een branddeskundige werd aangesteld en dat de bewuste vuurpijl nooit werd werd teruggevonden. "Ze hebben er zelfs niet naar gezocht! Tunnelvisie is ongelooflijk gevaarlijk." Ondergeschikt vroeg de verdediging om een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.