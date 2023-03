Milde straf voor dader van verkeersagressie op E40

De feiten speelden zich twee jaar geleden af. De Oostkampenaar probeerde een koppel tot vier keer toe van de snelweg te rijden. In Loppem reed hij de mensen klem en bedreigde hen met een ijzeren staaf.

Milde uitspraak

Volgens de advocaat van de slachtoffers komt de man er nog redelijk goed vanaf. "In deze tijden denk ik dat zo'n geval van verkeersagressie iets zwaarder zou bestraft worden. Het incident was overduidelijk flagrant. Een deel is zelfs gefilmd door de vrouw, waardoor het merkwaardig is dat er een zeer milde uitspraak is", aldus advocaat Peter De Becker.

Alcoholverbod

De rechter vindt dat er geen bewijzen zijn voor poging tot doodslag, omdat er geen intentie zou geweest zijn om te doden. De wagen van de man is wel verbeurd verklaard en. Bovendien moet hij zich aan strikte voorwaarden houden zoals een alcoholverbod.