Milcobel wil vanaf 2030 geen leidingwater meer gebruiken

Nu halen ze al water uit melk, en binnenkort gebruiken ze ook gezuiverd afvalwater uit de buurt. Dat gaan ze met een nieuwe installatie zelf behandelen tot drinkwater. Een investering van anderhalf miljoen euro.

Het water wordt hergebruikt om leidingen en tankwagens te reinigen of als koelwater voor de installaties. Niet in de voeding zelf, al zou ook dat kunnen. ’t Is een volgende stap in het hergebruik van water. Water halen uit melk doen ze al jaren bij Milcobel.

Ruben Puype, Milcobel: "We maken enerzijds melkpoeder door melk te verdampen krijg je waterdamp die gaat condenseren en zo krijg je water dat we kunnen gebruiken. Anderzijds maken we hier heel veel mozzarella, een nevenproductie is wei en door die wei te gaan filteren kunnen we daar ook veel water aan onttrekken."

Op die manier, en straks met het gezuiverde afvalwater, komen ze aan 60 procent van het totale waterverbruik. 40 procent is nog leidingwater, en tegen 2030 verdwijnt ook dat.

Op de site in Langemark-Poelkapelle verbruiken ze jaarlijks anderhalf miljoen kubieke meter water, te vergelijken met een gemeente van 30.000 inwoners zoals Harelbeke, Wevelgem of Knokke-Heist.