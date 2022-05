Milcobel haalt abdijkaas uit handel omdat er mogelijk listeria in zit

Milcobel heeft uit voorzorg abdijkaas van het merk Carrefour uit de handel genomen. Consumenten mogen het product niet meer eten omdat mogelijk listeria aanwezig is in het product. Dat meldt Carrefour maandag.

Het gaat om abdijkaas van 230 gram van het merk Carrefour, verkocht in diverse vestigingen van Carrefour en in winkels van Mestdagh. Carrefour heeft in overleg met het federaal voedselagentschap besloten om de producten bij de consumenten terug te roepen. De producten zijn uit de handel gehaald. "Consumenten die bovenstaande producten in hun bezit hebben, worden gevraagd om ze niet te consumeren en ze terug te brengen naar hun verkooppunt, waar ze terugbetaald worden", legt Carrefour uit.

De supermarktketen raadt mensen die bovenstaande producten gegeten hebben en symptomen vertonen zoals koorts en/of hoofdpijn aan om hun huisarts te raadplegen. Deze symptomen kunnen ernstiger zijn bij jonge kinderen, zwangere vrouwen, oudere personen of personen met een verminderde immuniteit.

In april werd de listeriabacterie ontdekt in een van de pekelbaden van de Milcobelfabriek in Moorslede.