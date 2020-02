De grootste zuivelcoöperatie van ons land Milcobel, met vestigingen in Langemark en Moorslede, gaat samenwerken met de universiteit om meer inzicht te krijgen in melkeiwitten en hoe ze te gebruiken om de huidige toepassingen in de zuivelindustrie te verbreden. Milcobel is een coöperatie die de melk van 2.600 melkveebedrijven ophaalt, verwerkt en commercialiseert.