"Mijn grootste fout is dat ik geen hulp heb geboden", zegt beschuldigde in proces oudermoord

De beschuldigde maakte er een gewoonte van om bijna dagelijks grote hoeveelheden bier te drinken in een tankstation langs de Dokter Eduard Moreauxlaan in Oostende. "Achter mijn werk ging ik daar ook een pintje drinken en zo heb ik hem leren kennen. Volgens mij was dat een toffe kerel. Je kon ermee lachen en babbelen", vertelde Philippe L.

De getuige herinnerde zich dat Pauwels vooral halve liters bier dronk, maar ook af en toe whisky-cola. "Nuchter is hij rustig en kalm. Als hij te veel gedronken heeft, is hij een beetje luidruchtig. Dan kon hij ook wel zagen."

"Hij vertelde niks over zijn familie"

Ook de medewerksters van het tankstation wisten nog hoe ze erg vaak over de vloer kwamen. Lynka D. moest hen eens buitenzetten. "Ze dronken soms te veel, maar ze waren meestal vrij rustig. Als we een opmerking maakten, luisterden ze normaal wel." Via de media hoorde ze in mei 2019 dat Pauwels een kleine drie jaar eerder zijn moeder van het leven had beroofd. "We vroegen ons al af waarom hij die laatste twee weken niet meer kwam. Want hij kwam dagelijks, hij was een vaste klant." Over zijn moeder had hij aan een andere medewerkster enkel verteld dat ze in een home verbleef. "Ik weet enkel dat hij nog een dochter heeft, voor de rest vertelde hij niks over zijn familie", aldus Tessa V.

Een bevriende voormalige cafébaas had eerder al verklaard dat Frank Pauwels een alcoholprobleem had. "Als hij te veel pinten had gedronken, durfde hij wel agressief uit de hoek komen. Hij begon zich ook dingen in te beelden, dat we gevolgd en bespioneerd werden." Anderzijds vertelden meerdere getuigen dat de ganse vriendengroep indertijd stevig kon drinken. "Hij was de braafste en kon met iedereen overweg. Nooit ruzie of nooit miserie mee gehad. Hij was de beste maat die ik mij kon voorstellen."

Net als vele anderen kon Wilfried J. de feiten dan ook niet begrijpen. "Omdat hij een enorm goede band had met zijn moeder. Ik versta echt niet hoe dat is kunnen gebeuren."

"100% schuldig verzuim"

Ten slotte polste de voorzitter bij de beschuldigde nog eens naar zijn versie van de feiten, maar daar had Pauwels geen trek in. "Ik heb eigenlijk alles al gezegd. Het is al de hele week dat alles vijf, zes, zeven, acht keren herhaald is. Ik ben gewoon aan het wachten voor mijn vonnis, laat dat maar zo vlug mogelijk komen."

Uiteindelijk vertelde de Bredenaar toch nog eens hoe hij tijdens een woordenwisseling met zijn moeder een vuistslag uitdeelde. Daarna gooide hij Solange Hennaert op haar bed, waar hij haar de volgende ochtend dood aantrof. "Mijn fout is dat ik geen hulp heb geboden. Het zijn allemaal fouten, maar dat vind ik van mezelf mijn grootste fout. Dat ik niet teruggegaan ben en me in de zetel ben gaan zetten. Ik kon teruggegaan zijn, maar heb het niet gedaan. Schuldig verzuim: 100 procent."

Voorzitter Antoon Boyen vroeg nog of hij dan niet had beseft dat het fout kon aflopen. "Op dat moment niet, nee. Het was in een opwelling", reageerde Pauwels, die zich ook nog richtte tot de juryleden. "Het moet een moeilijke beslissing zijn om iemand te veroordelen. Die mensen kennen me nog maar vijf dagen en doen ook maar hun best. Maar ik denk dat er meer dan genoeg is om me te veroordelen."