Miel wint 30%-minder campagne van Imog

In 2021 lanceerden Imog en Mirom de campagne 30procentminder.be , waarin inwoners inspiratie konden opdoen en deelnemen aan acties om tot 30 procent minder restafval te produceren.

Miel De Venter (33) uit Anzegem is de winnaar van de campagne. In de prijzenpot zaten een elektrische fiets, een tafel uit recuperatiehout en bonnen voor de kringloopwinkel, aangevuld met gemeentelijke prijzen.

Nog te veel recycleerbaar afval

In totaal waren er 131 acties en 21.685 deelnemers die samen 1092 restafvalzakken hebben gespaard. Hoewel veel mensen al sorteren, bevat een gemiddelde restafvalzak zo'n 24 procent recycleerbaar materiaal. Dat kan gaan van een lege diepvrieszak over een kasticket tot een hemd zonder knopen. Ook heel wat voedsel (19%) belandt in de afvalzak, zonder dat het nodig zou zijn.

Met de campagne ‘30% minder’ geven Mirom en Imog tips om de restafvalzak te verkleinen. Zo kan je bijvoorbeeld wekelijks broodballetjes maken van het resterende brood of herbruikbare zakjes gebruiken. Je kan ook een compostbak in je tuin zetten voor de etensresten.

Ook Deerlijk, Waregem, Avelgem, Harelbeke, Zwevegem, Koekelare, Kortrijk, Kuurne, Kruisem, Spiere-Helkijn, Torhout en Wielsbeke organiseerden acties.