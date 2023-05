Mieke Dobbels krijgt Van Acker prijs

Mieke Dobbels (45) groeide op in Nieuwpoort en studeerde af aan het Conservatorium in Gent. Ze werkt als curator van Westfront in Nieuwpoort. Van haar hand loopt tot eind september ‘Verstilde Stad’. Daarnaast spreidt Mieke al jaren lang haar veelzijdig creatief talent ten toon als actrice in theaterstukken, waaronder ‘Andy en Karolien’, met gastrollen in televisieseries, van ‘Eigen Kweek’ tot ‘Chantal’ en in films, als ‘Rain anyway’; als scenarioschrijfster, auteur van boeken en regisseur van theaterstukken.

Al vele decennia wil de Van Acker Stichting maatschappelijk geëngageerde artiesten of organisaties in het voetlicht plaatsen. “Mieke Dobbels opereert in de onderstroom en geeft een stem aan zij die vergeten lijken”, zegt voorzitter André Van Nieuwkerke. “Mieke is vooral gekend als actrice bij Compagnie Cecilia en co-auteur van ‘The Broken Circle Breakdown’. Ze valt vooral op door steeds een stem te willen geven aan mensen die in de vergeetput van de maatschappij zijn beland."

Mieke Dobbels is ook auteur van kinderboeken die thema’s als autisme en ADHD begrijpelijk maken voor de kinderen die deze diagnose krijgen. Ze krijgt de prijs op 13 juni officieel overhandigd in Gent. Daarmee komt ze in het rijtje van andere winnaars, zoals Hugo Claus, Louis Paul Boon, Daan en Lieve Blancquaert.

