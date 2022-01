Middenstuk nieuwe Verbindingsbrug geplaatst in Zeebrugge

In Zeebrugge werd vandaag het middenstuk van de grootste beweegbare brug van Europa geplaatst. De brug is het sluitstuk van een nieuwe weg dwars door de achterhaven en maakt meteen ook deel uit van een nieuwe fietsroute voor de werknemers in de Zeebrugse haven.

Tijdens de invaaroperatie werd het draaistuk van de nieuwe brug langzaam op zijn plaats gevaren. Het was wachten op het ideale weer om het 130 meter lange en 2.200 ton zware stalen gevaarte zo ver te krijgen. Het beweegbare brugdeel vormt samen met de vaste delen op de twee oevers een constructie van 400 meter lang. En dat is meteen de grootste beweegbare brug van Europa.

Vorige week verliet het lange draaiende middenstuk van de nieuwe Verbindingsbrug het werkhuis van Victor Buyck Steel Construction in Wondelgem en werd het op ponton via de Westerschelde naar Zeebrugge gevaren.

Het zal nog een hele tijd duur voor de brug in gebruik wordt genomen. Na deze operatie wordt nog enkele maanden gewerkt aan de afwerking, gevolgd door een testfase. De afronding van het hele project is voorzien eind april. Op dat moment volgt een inhuldiging voor de afgewerkte Verbindingsbrug, die tevens het sluitstuk is voor de realisatie van de nieuwe fietsverbinding in de haven, die uiterst belangrijk is voor de werknemers van de 300 havenbedrijven in Zeebrugge.

De brug kost alles samen 34 miljoen euro, 20 jaar onderhoud inbegrepen.