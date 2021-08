Middelkerkse redders sluiten seizoen af met Noordzeefakkeltocht

Dat deden ze gisteravond in Westende. Normaal zwemmen redders uit alle kustgemeenten dan in zee met een brandende fakkel. Maar corona dwingt de strandreddingsdiensten tot voorzichtigheid en dit jaar namen dan ook alleen de redders van Middelkerke deel aan de Noordzeefakkeltocht. Met 86 waren ze. En de editie van dit jaar was een beetje meer ingetogen. Hoofdredder Bart Van Eechoute: "We houden toch wel rekening met wat er gebeurd is in Oostende. Een echt feest is het niet. Je ziet het enthousiasme. Maar we voelen toch wel mee met onze collega’s in Oostende." (Lees verder onder de foto)

Er stond een woelige zee en het werd een hele uitdaging om de fakkel boven water te houden. Vanop de reddingsboten werden de zwemmers in het oog gehouden. De Noordzeefakkeltocht sloot af met vuurwerk op het strand.