Middelkerke wil Oostende helpen bij vaccineren

De gemeente Middelkerke is op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij het vaccineren. Eigenlijk wil Middelkerke zo ook Oostende helpen, want alle inwoners van Middelkerke die dat willen, moeten in het Kursaal van Oostende hun spuitje krijgen.

Om mee te helpen met de grote coronavaccinatie in het Kursaal van Oostende zoekt Middelkerke medische studenten, verpleegkundigen in opleidingen, gepensioneerde dokters/verpleegkundigen of medisch geschoolde vrijwilligers. Kortom, iedereen die een prikje kan en mag zetten is van harte welkom om zich aan te melden als vaccinatievrijwilliger.

"Grootste medische operatie sinds mensenheugenis"

De gemeente noemt de grote coronavaccinatie "de grootste medische operatie uit de vaderlandse geschiedenis". Om tienduizenden burgers vlot en veilig te vaccineren zijn behoorlijk wat handen nodig. Daarom zoekt Middelkerke medisch geschoolde vrijwilligers die kunnen bijspringen in het vaccinatiecentrum. Middelkerke en Oostende werken trouwens ook op logistiek nauw samen om de vaccinatie op korte tijd helemaal op te zetten.

Meld je aan via de website

Als je in aanmerking komt, kan je je handig aanmelden via www.middelkerke.be/coronavaccin. Wie zich registreert als vrijwilliger wordt binnen afzienbare tijd door het gemeentebestuur gecontacteerd.