Middelkerke stelt parkeerplan uit tot 26 februari

"Het parkeerbedrijf Optimal Parking Control (OPC) krijgt enorm veel aanvragen te verwerken en het gemeentebestuur wil haar inwoners en tweedeverblijvers voldoende tijd en ruimte geven om hun parkeervergunning aan te vragen", zegt Middelkerke. Het nieuwe parkeerplan zou normaal half februari starten.

Toevloed van aanvragen

"Het nieuwe parkeerplan werd de voorbije weken via verschillende kanalen bekend gemaakt bij de bewoners en tweedeverblijvers van Middelkerke. De informatiecampagne was een groot succes waardoor OPC letterlijk overspoeld wordt met aanvragen. Om die toevloed aan aanvragen te verwerken, heeft het gemeentebestuur dus beslist om de startdatum van het parkeerplan uit te stellen: vanaf 26 februari gaat het parkeerplan in voege.

Daarnaast helpt het gemeentebestuur OPC een handje helpen en zet het tijdelijk ook eigen gemeentepersoneel in als extra dienstverlening voor de burgers. Inwoners en tweedeverblijvers kunnen tot en met vrijdag 11 februari ook terecht in de bib om hun parkeervergunning online aan te vragen."

"Geen heksenjacht"

“Het nieuwe parkeerplan is niet in het leven geroepen om zoveel mogelijk parkeerboetes uit te schrijven. Van start gaan op 15 februari zou een heksenjacht betekenen daarom stellen we de invoering even uit tot aan de krokusvakantie”, vertelt burgemeester Jean-Marie Dedecker,.

Testrit scanwagen

Zaterdag 12 februari zal de scanwagen van OPC tussen 10 en 13u. enkele testritten doen in zowel de nieuwe betaalzones als de blauwe zones.

"De bewoners, tweedeverblijvers en toeristen moeten zeker niet ongerust zijn dat ze op de bon gezwierd worden. Het gaat louter om verkennende testritten om de apparatuur goed in te stellen. OPC schrijft dan nog geen retributies uit", zegt Middelkerke.

Bekijk de reportage over het nieuwe parkeerplan: