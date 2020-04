Middelkerke neemt nieuw recyclagepark in gebruik

Inwoners van Middelkerke kunnen vanaf maandag 4 mei terecht in hun nieuwe recyclagepark langs de Klein Kasteelstraat.

Die is ruimer, gebruiksvriendelijker en overzichtelijker dan het vorige. Schepen voor afvalbeheer Eddy Van Muysewinkel: "Vroeger betaalde je 1 euro toegang voor het containerpark. Dat valt nu weg. Je identiteitskaart of gebruikersbadge is je toegangsbewijs. Wie enkel gratis fracties deponeert, hoeft niets te betalen".

De weegbrug aan het begin van het betalende gedeelte registreert het gewicht. Het tarief van de aangeboden betaalfracties en het gewicht bepalen de kostprijs van je bezoek. Betalen kan enkel met bankkaart. Uiteraard krijgt iedere inwoner van Middelkerke toegang tot het recyclagepark, maar er zijn ook badges voor specifieke gebruikers zoals tweedeverblijvers, handelaars en verenigingen.

Recyclage

"Bijna 99% van alle weggegooide verpakkingen wordt gerecycleerd. Goed functionerende recyclageparken zijn cruciaal voor die recyclageketting”, zegt schepen van milieu Henk Dierendonck.

Het gemeentebestuur investeerde twee miljoen euro in het nieuwe recyclagepark.