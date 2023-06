Middelkerke krijgt letterlijk een weg 'recht naar zee'

In Middelkerke is het nieuwe traject voor de op- en afrit van de snelweg én een nieuwe brug over het kanaal voorgesteld. Het moet voor vlotter verkeer zorgen tussen de E40 en het centrum van de gemeente.

De afrit van Middelkerke is niet meteen de snelste route naar zee. Vooral aan de Slijpebrug loopt het zeker op drukke toeristische dagen helemaal fout. Met een nieuwe brug over het kanaal Plassendale-Nieuwpoort wil de gemeente die verbinding vlotter maken. Er komt ook een nieuwe weg die de rotonde in Slijpe verbindt met de rotonde op de Westendelaan. Zo komt er letterlijk een weg ‘recht naar zee’.

Nog zeker drie jaar wachten

Dit is nog maar een eerste trajectvoorstel, want er volgt nog een lange administratieve weg van uitvoeringsplannen, vergunningsaanvragen en aanbestedingen. Maar burgemeester Jean-Marie Dedecker maakt zich sterk dat de plannen uitgevoerd zullen worden. Als alles goed gaat, starten de werken binnen drie jaar, en zouden ook even lang duren.