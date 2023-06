Middelkerke huldigt nieuwe promenade in

Burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker is onder de indruk van de nieuwe zeedijk. "De nieuwe promenade ademt ruimte en groen, zonder aan belevingswaarde in te boeten. Het wordt ook een stuk veiliger op de dijk, want alle hindernissen en terrassen verschuiven naar de kant van de keermuur. Er is veel meer vrije ruimte en dankzij de combinatie van de organische materialen en het vele groen krijgt het geheel een natuurlijk gevoel. De nieuwe promenade is een prachtige etalage voor Westende-Bad.”

Voor iedereen

De nieuwe promenade is een werkstuk van Philip Moyersoen van MOPurbandesign. “Ik durf te zeggen dat deze dijk een ‘game changer’ is voor kustverdediging aan de Belgische kust… Een zeedijk voor alle bewoners, scholen, sporters, kinderen en oudere mensen en de toeristen. We komen naar zee voor groen, ‘mentale’ rust, beleving en veel zon. De kust van de toekomst is flexibel, klimaatadaptief en vooral dichtbij de natuur”, vertelt Moyersoen enthousiast.

De dijk is 1650 meter lang en telt meer dan 20.000 planten.