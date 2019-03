Middelkerke blaast casino-dossier op

'Wij beëindigen het contract met de projectontwikkelaar Testerep en de aannemer Willemen op basis van het feit dat men deze ruïne al anderhalf jaar heeft laten liggen', zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker.

'Op basis van het feit dat de aannemer hier niet in doorwerkt. Op basis van het feit dat het zelfs erger is: we hebben bewijzen dat hij het ook al aangeboden heeft op de markt dat iemand anders het zou kopen. Het is zelfs erger dan dit. De onderzoeken die nodig zijn om dit project te verwezenlijken heeft hij stopgezet en bepaalde vergunningen heeft hij nog altijd niet aangevraagd. Er is ook nog nooit een financieel plan ingediend'.

En Dedecker gaat verder. Dit is het bewijs dat de financiële kant van de zaak ook niet klopte, zegt hij.

'En ondertussen weet ik ook pertinent dat er getuigenissen zijn dat er in dit dossier smeergeld en enveloppen overhandigd zijn. Ik beticht niemand. Ik heb klacht ingediend onder andere tegen onbekenden. Het is aan het gerecht om dit uit te zoeken, niet aan mij.' Een getuigenis die volgens Dedecker al maanden bij het gerecht ligt. In één moeite geeft hij nog eens de vele minpunten van het project mee. 'Men plaatst geen glazen gebouw, een serre, op de zeedijk. Waaronder een grote windtunnel ligt. Het is ook een project dat we heel moeilijk kunnen gebruiken op basis van een minimaal aantal zalen dat er in zijn. Ik was er geen grote fan van.'

Nieuwe aanbesteding

Middelkerke wil vooral niet wachten en wil snel beginnen met een nieuwe, grote aanbesteding. Jean-Marie Dedecker: 'Het zal nu heel vlug gaan. Wij zullen vanaf volgende maand al een nieuwe aanbesteding uitschrijven. Op Europees niveau. Zodanig dat iedereen terug vrij is om in te schrijven. En tegen eind dit jaar hopen wij een nieuwe beslissing te hebben om dan aan een compleet nieuw gebouw te beginnen. Weet u al hoe dat er zal uitzien? Neen, maar ik vermoed wel dat de twee andere deelnemers (zie ontwerp Versluys Bouwgroep hieronder) die de vorige keer uitgesloten werden nu zullen klaar staan om terug die projecten in te dienen en er komen nog nieuwe projecten bij waarschijnlijk.'

