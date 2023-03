Middeleeuwse grafsteen gelicht in Ieper

Op het vroegere kerkhof rond de Sint-Maartenskathedraal in Ieper is vorige week een middeleeuwse grafsteen ontdekt tijdens het archeologisch onderzoek op het Sint-Maartensplein. Vanmorgen is de steen gelicht.

Het is een grafsteen in Doornikse kalksteen in de vorm van een trapezium. Aangezien de steen centraal een verhoging kent, is hij vermoedelijk oorspronkelijk de deksteen van een sarcofaag geweest die in de Sint-Maartenskerk stond opgesteld. De trapeziumvorm wijst naar een datering van de 11de tot de 13de eeuw. Door de verplaatsing naar zijn huidige plaats is de grafsteen in twee stukken gebroken. Daarnaast is de steen bovenaan sterk beschadigd. (lees verder onder de foto)

Tijdens de lichting is de steen nog in meer stukken gebarsten. De inscripties op de grafsteen hebben momenteel nog geen naam opgeleverd voor wie deze grafsteen is gemaakt. Jan Decorte, archeoloog: "Er stonden inderdaad opschriften op, maar tot nu weten we nog altijd niet wie het is. We hebben een voornaam, Johan, en het begin van een familienaam: De Bru- . En dan is het gissen. We zijn wel op zoek maar voorlopig hebben we nog geen naam kunnen toewijzen."

Philip Bolle, Schepen van Onroerend Erfgoed Ieper: "We gaan nu met de vorsers van de stad, ook met de archeologen, proberen uit te zoeken wie deze -wellicht belangrijke- persoon was, welke functie hij had. En van daaruit proberen af te leiden of de tombe ooit in de kathedraal stond, of de Heilige Geestkapel."

De grafsteen gaat nu naar het ergoeddepot voor onderzoek, mogelijk is hij later te zien in het Ypermuseum. De komende tijd gaan ze hier op het Sint-Maartenskerkhof allicht nog zo'n tweeduizend skeletten vinden, voor ze dit plein heraanleggen.