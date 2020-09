Middeleeuws herenhuis in Brugge kopen? 1,5 miljoen euro

Het herenhuis gelegen in Genthof en in de volksmond gekend als ‘De Gouden Schaar’ kent een bijzonder rijke geschiedenis. Het pand dateert al van circa 1268 en is dus bijna 800 jaar oud. De oudste info die over het huis in de stadsarchieven over terug te vinden is, dateert van 1435 uit een zogenaamd ‘wezenboek’. De toenmalige eigenaar van het pand was namelijk overleden en zoals in die tijd gebruikelijk werden er voogden aangesteld voor zijn vijf minderjarige kinderen.

Door de eeuwen heen bleef het huis voornamelijk in handen van ambachten. In 1867 vroeg de toenmalige eigenaar een bouwvergunning om drie vensters en een toegang met omlijsting in barokstijl te voorzien. Zo werd de woning verbouwd tot een typisch winkelpand uit de 19e eeuw, en dat is vandaag nog steeds te zien aan de gevel. In 1892 werd het dan eigendom van een kleermaker. Hij vroeg in 1904 toelating om als uithangbord een gouden schaar te plaatsen, waaraan de woning vandaag nog steeds zijn iconische bijnaam dankt.