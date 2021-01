Michelin 2021: West-Vlaanderen rijkelijk bedeeld met (nieuwe) sterren

De vier nieuwkomers zijn Hiele uit Koksijde, Boo Raan uit Knokke-Heist, Bar Bulot uit Brugge en L'Envie uit Zwevegem.

Groene Ster voor De Jonkman

Onze provincie blijft een culinaire topregio. Geen enkele provincie heeft meer Michelinsterren. Nieuw is het toekennen van een Groene ster, de Michelin Green Star. Die onderscheidt restaurants die duurzaam gastronomie voeren: met lokale producten, respect voor afvalbeheer, milieu en energie. 10 restaurants krijgen die. Bij ons gaat het om De Jonkman (2sterren) van chef Filip Claeys uit Sint-Kruis. (Lees verder onder de foto)

Tweede ster voor Castor en Bartolomeus

Restaurant Castor uit Beveren-Leie van chef Maarten Bouckaert kreeg zijn eerste ster in 2017 maar heeft zich in 'no time' uitgewerkt tot een vaste waarde in het West-Vlaamse culinaire landschap. Zijn verfijnde aanpak is ook de jury van Michelin niet ontgaan en wordt nu beloond met een tweede ster.

Ook Bart Desmit, de al jarenlang gewaardeerde chef van Bartolomeus uit Knokke-Heist, mag met twee sterren uitpakken voortaan. Vorig jaar gooide de chef het, na 25 jaar en met dan al twee sterren op zak, over een andere boeg. Bartolomeus werd een kleinschaliger concept, maar duidelijk even hoog ingeschat als voorheen door Michelin. Bartolomeus 'new style' krijgt meteen twee sterren. (Lees verder onder de foto)

Vier nieuwkomers

Vier West-Vlaamse restaurants mogen ook voor het eerst pronken met een Michelinster. Hiele uit Koksijde is erbij. Chef Willem Hiele gebruikt de Noordzee als inspiratiebron en speeltuin om van uit het vissershuisje van z'n ouders z'n klanten te verrassen met duurzame bereidingen. Ook Boo Raan uit Knokke-Heist is een nieuwkomer, een restaurant dat inzet op traditionele Thaise keuken.

L'Envie uit Sint-Denijs in Zwevegem werd door insiders ook getipt als mogelijke nieuwkomer. Het restaurant brengt een apart verhaal. Jonge chef David Grosdent volgde zijn echtgenote Inès Vankeirsbilck naar West-Vlaanderen. En tot slot mogen ook Gert De Mangeleer en Joachim Boudens opnieuw een ster toevoegen aan hun palmares, met Bar Bulot uit Brugge, dat als deel van de Hertog Jan*** groep eerder à la carte brasserie aanbiedt. (Een volledig overzicht vind je onder de foto)

Bekijk hieronder een overzicht van de West-Vlaamse sterrenrestaurants.

OVERZICHT 2021:

In de gids van 2021 telt onze provincie 24 sterrenrestaurants.

TWEE STERREN (2021)

Hostellerie Le Fox – De Panne

Hostellerie St-Nicolas – Elverdinge

Boury - Roeselare + Groene ster

De Jonkman - Sint-Kruis

La Durée – Izegem

Castor - Beveren-Leie (NIEUW)

Bartolomeus - Heist (NIEUW)

EÉN STER (2021)