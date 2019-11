Michelin 2020: Dit zijn de sterrenrestaurants in West-Vlaanderen

Onze provincie krijgt er één Michelinster bij: het restaurant L.E.S.S. in Brugge haalt zijn eerste ster binnen. Voor de rest waren er weinig verrassingen.

L.E.S.S. uit Brugge haalt eerste ster

Ruige Vermeire van restaurant L.E.S.S. uit Brugge haalt zijn eerste ster! L.E.S.S. is het restaurant dat is opgericht door Gert De Mangeleer en Joachim Boudens van het voormalige driesterrenrestaurant Hertog Jan in Zedelgem.

Michelinster voor Souvenir (gestart in Ieper, nu Gent)

Nog dit. Ook restaurant Souvenir krijgt een eerste Michelinster. Het restaurant van de Ijslandse chef Vilhjalmur Sigurdarson en zijn vrouw Joke Michiel is ooit gestart in Ieper maar verhuisde naar Gent.

OVERZICHT 2020:

In de gids van 2020 telt onze provincie 20 sterrenrestaurants.

Twee sterren (2020)

Hostellerie Le Fox – De Panne

Hostellerie St-Nicolas – Elverdinge

Boury - Roeselare

De Jonkman - Sint-Kruis

La Durée – Izegem

Eén ster (2020)