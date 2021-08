Michele George op jacht naar nieuwe medaille

Amazone Michele George uit Oostende en haar paard Best of 8 zijn helemaal klaar voor de Paralympische Spelen 2021. In Tokio gaat de Oostendse op zoek naar haar vijfde paralympische medaille.

Dat de Spelen van 2020 een jaar werden uitgesteld, kwam voor amazone Michele George als een geschenk uit de hemel. Na haar succesvolle passages op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro en Londen met Rainman, reist Michele met haar nieuw paard, Best of 8, af naar Tokio. De merrie heeft dankzij de coronacrisis dus extra tijd gekregen om aan maturiteit te winnen, en dat is een belangrijk aspect in de dressuur. Toch is er ook een keerzijde aan de medaille. George en haar merrie konden amper zes wedstrijden rijden in aanloop naar de Spelen. De Oostendse zegt zelf haar paard in wedstrijdsituatie nog niet door en door te kennen, maar de resultaten van de afgelopen wedstrijden doen alvast het beste vermoeden.

Vanaf donderdag 26 augustus zullen we zien of Best of 8 en Michele George de droom van een vijfde Paralympische medaille kunnen waarmaken.