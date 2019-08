Michèle George heeft brons gehaald op het EK ruitersport in Rotterdam.

Drievoudig paralympisch kampioene Michèle George, 45 jaar, en haar 9-jarige merrie Best of 8 moesten in graad IV met 72,571 procent de Nederlander Frank Hosmar (75,810%) en de Britse Sophie Wells (75,595%) voor laten gaan.