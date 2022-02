Michèle George ereburger van Waregem: "Ik ben er enorm van aangedaan"

Michèle George, de amazone die vorig jaar twee maal goud behaalde op de Paralympische Spelen, is officieel gehuldigd als twaalfde ereburger van Waregem. De stad is niet toevallig onlosmakelijk verbonden met de paardensport.

In aanwezigheid van burgemeester Kurt Vanryckegem en schepen van Sport Kristof Chanterie kreeg Michèle George deze morgen het bronzen paardenhoofd overhandigd. Vorig jaar won ze op de Paralympische Spelen in Tokio tweemaal goud. Ook in Londen behaalde ze die medaille, en in Rio pakte ze één keer goud en één keer zilver.

Voor het stadsbestuur is het vanzelfsprekend dat net zij de ereburger wordt van Waregem. "Er werd unaniem gestemd", zegt burgemeester Vanryckegem. "Het is logisch dat zij de trofee krijgt", zegt schepen Chanterie dan weer. Ook Michèle zelf is onder de indruk, zei ze achteraf.