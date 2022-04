Mexicaanse beeldjes op veiling blijken nationaal erfgoed

Op een kunstveiling van veilinghuis NV Carlo Bonte op 15 maart werden drie beeldjes, gemaakt in klei in de vorm van een hond, te koop aangeboden. De beeldjes komen uit de précolumbiaanse tijd en vindt men terug in de schachtgraven van West-Mexico. Ze zouden dateren van de periode tussen 300 V.C. en 300 N.C. De verkoopster, Maria Defever uit Gistel, kocht deze beeldjes 30 jaar geleden aan met de nodige certificaten.

De Mexicaanse autoriteiten hebben vastgesteld dat deze drie beeldjes toebehoren tot het Mexicaans erfgoed, dat werd bevestigd door het Mexicaans Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis. Op vraag van de Mexicaanse autoriteiten werden de drie beeldjes uit de veiling gehaald. De eigenares werd verzocht om de beeldjes af te staan aan de Mexicaanse autoriteiten. Dat doet ze ook, gratis.

Vandaag zal de Mexicaanse ambassadeur de drie beeldjes persoonlijk komen ophalen bij de eigenares, op haar verblijfplaats in het rusthuis Sint Anna in Ichtegem. Hij zal haar persoonlijk bedanken in naam van de Mexicaanse autoriteiten.