Meulebeke: één persoon kritiek bij zware vechtpartij

In Meulebeke is er vorige nacht een zware vechtpartij geweest. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén man is in levensgevaar.

De knokpartij vond rond 22 uur buiten plaats in de Ter Borchtlaan aan de woonwijk Ter Borcht. Mensen gingen elkaar te lijf. Het zou gaan om twee clans die niet in Meulebeke wonen maar op die plaats hadden afgesproken.

"Met stokken, messen en bijl"

"Het ging om een zware familievete met alles samen zo'n twintig tot dertig betrokkenen", zegt de woordvoerder van het parket in Kortrijk.

"De betrokkenen zijn van Indische afkomst. Twee van hen kwamen met hun auto aangereden. Ze hebben met stokken, messen en een bijl de vier slachtoffers verwond. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is levensgevaarlijk gewond; een andere ligt nu nog altijd in het ziekenhuis. De man die kritiek is, werd met de auto aangereden door de twee. Zaterdagavond was er al een ruzie in een fitness-zaak in Ingelmunster."

"Meer controles"

De plaats waar de vechtpartij gebeurde heeft een kwalijke reputatie. "In de buurt van de Ter Borchtlaan worden geregeld drugs gedeald", zegt burgemeester Verwilst. "De politie zal daarom meer controleren."

Vanmorgen waren speurders van de politie sporen aan het zoeken in de buurt.