Meulebeekse Lowie Vermeersch ontwerpt eerste echte zonne-auto

"Dit moment is het begin van een nieuw tijdperk in mobiliteit", zei Lex Hoefsloot, CEO en medeoprichter van Lightyear. "We hebben twee jaar lang hard toegewerkt naar deze mijlpaal. Dit is een gigantische stap op weg naar onze missie om schone mobiliteit beschikbaar te maken voor iedereen."

725 kilometer

"De voornaamste reden waarom mensen geen elektrische auto kopen, is dat ze maar een relatief korte afstand kunnen afleggen met een volle batterij, terwijl er nog te weinig laadpunten zijn", zegt Hoefsloot. "Lightyear One heeft geen last van deze nadelen. De auto is ultra-efficiënt. Daardoor kun je een ongekende afstand van 725 kilometer rijden met een relatief kleine batterij. Daarnaast laadt de batterij zichzelf op met behulp van zonne-energie. Ook kun je gebruik maken van laadstations of gewone stopcontacten; met een gewone 230V-stekker kun je tot 400 kilometer per nacht laden." (lees verder onder de video





De auto is niet goedkoop: 119.000 euro. De volgende modellen van het bedrijf zouden goedkoper moeten worden.