Metro Middelkerke weer open vlakbij vorige vestiging

In het winkelcentrum van Middelkerke is voedingsgroothandel Metro weer open, op een nieuwe locatie. De winkel ligt pal tegenover de Metrovestiging die afgelopen twee jaar tot twee keer toe verplicht gesloten werd.

Joy Sclabi : Regiomanager Metro: "We zijn heel blij dat we vandaag een nieuwe tijdelijke locatie openen. Vooral op vraag van onze klanten. Omdat zij niet terug willen naar het verleden, waar er eigenlijk een monopolistisch gegeven was aan de kust. Wij beschouwen de sluiting van de vorige locatie nog steeds als onrecht ten gevolge van bepaalde invloeden van één concurrent."

Metro heeft hier inderdaad een woelig parcours gelopen. Als groothandel die vooral voedingsprofessionals en horecazaken bevoorraadt hebben ze het hele gamma van wat horecazaken nodig hebben. Maar twee jaar lang waren er vergunningsproblemen. De winkel moest tot twee keer verplicht toe na een klacht van een concurrent. Maar nu is de winkel dus weer open, de werknemers zijn weer allemaal aan de slag.

