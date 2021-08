Metal herleeft op Alcatraz

Twaalfduizend metalheads genoten van de harde riffs en geweldige grunts op Alcatraz Festival in Kortrijk. Zalig weer, een top line-up en vooral zeer losse maatregelen. De festivalitis is terug!

Maandenlang werd naar dit weekend uitgekeken. Op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen kregen we voor het eerst sinds lang opnieuw échte festivals. Er was Campo Solar tussen de zonnebloemen in Damme, techno en house tussen de zandkorrels in Zeebrugge en natuurlijk metalfestijn Alcatraz in Kortrijk.

De organisatie ontving afgelopen weekend zo'n 12.000 blije gezichten voor namen als Channel Zero, Amenra en de lokale hardrockers van STAKE. Zon, bier en goeie muziek: alles was aanwezig om er een stevig feestje van te maken.

En zo geschiedde, zonder mondmaskers of social distancing. Iedereen die reeds twee weken volledig gevaccineerd was of een negatieve test kon voorleggen, mocht vrijuit crowdsurfen over de mensenmassa voor de podia. Een terugkeer naar het normale festivalleven. Jong, oud, lokaal of internationaal, de twaalfduizend bezoekers genoten één voor één.