Met VR terug naar Het Zwin uit middeleeuwen

In Knokke-Heist stelde Westtoer het unieke project 'Verdwenen Zwinhavens' voor. Het technologisch hoogstandje kwam tot stand in samenwerking met onder andere UGent, de plaatselijke gemeentes en steden, en natuurlijk Zwin Natuur Park zelf.

Het historisch belang van Brugge kennen we al langer, maar het verhaal van de voorhavens langs de Zwingeul bleef lang onder de radar. Zij zorgden er echter voor dat de West-Vlaamse hoofdstad zich kon ontwikkelen tot het 'Venetië van het Noorden'.

Beschermd gebied

Dankzij VR, een unieke expo en een nieuwe fietsroute brengen ze de situatie van toen naar de mensen van nu. Westtoer werkte hiervoor samen met onder andere Universiteit Gent en het Zwin Natuur Park. Daarnaast kwam er ook Nederlandse hulp van provincie Zeeland en gemeente Sluis.

Overigens kondigde Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele nog een ander nieuwtje aan. Er wordt namelijk gewerkt aan het dossier om van de Zwinregio beschermd gebied te maken.

Expo en fietsroute

De expo vind je terug in de panoramazaal van het Zwin Natuur Park zelf. Onder begeleiding van beeld en geluid ervaar je als bezoeker zelf de historische evolutie van de streek en de 'verdwenen havens'. In een virtuele boot vaar je langs de authentieke Zwingeul.

Wie nadien de benen wil strekken, kan de fietsroute tussen Knokke-Heist, Sluis, Damme en Brugge volgen. Ook daar stationeerde de organisatie vier VR-locaties langs het parcours. Plots bevind je je in middeleeuwse omgeving met de mogelijkheid 360 graden rond je te kijken. De totale route is zo'n 60 kilometer lang. Er kan ook geopteerd worden voor 31 of 44 km.

Via een speciaal ontwikkelde webapp krijg je onderweg ook weetjes en extra info toegestuurd. Downloaden hoeft niet, met het scannen van de QR-code lukt het ook. De expo loopt van 3 juli tot 7 november 2021, reserveren is verplicht. De fietsroute blijft er tot het najaar van 2023.