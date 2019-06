Met oom, tante, nicht en neef op dievenpad

In heel wat kustgemeenten werden in juni en juli 2018 meerdere voertuiginbraken gepleegd. De daders hadden het meestal gemunt op mobilhomes die langs de weg geparkeerd stonden. Steeds werd een raam ingeslagen om zo het slot van het voertuig te kunnen forceren. De buit bestond onder andere uit gsm en kledij, maar ook uit kinderspeelgoed.

De eerste beklaagde is de 19-jarige Michele A. De jongeman wordt verdacht van 30 inbraken en een poging tot inbraak. Ook zijn oom, tante, neef en nicht moesten zich voor hun aandeel in de voertuiginbraken verantwoorden. Voor de oom en de tante vorderde het openbaar ministerie vier jaar effectieve gevangenisstraf. Michele A. riskeerde zelf 37 maanden cel, maar bekende enkel zijn rol in een vijftal inbraken. Zijn advocaat Nadia Lorenzetti wees op het grotere aandeel van de andere beklaagden en vroeg om hem een straf met uitstel te geven.

Moris en Anna A. werden uiteindelijk veroordeeld tot vier jaar effectieve gevangenisstraf. Hun onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Michele A. kreeg 30 maanden cel, maar mag maandagavond de gevangenis verlaten omdat enkel de voorhechtenis effectief werd opgelegd. Voor zijn neef en zijn nicht werden effectieve celstraffen van 30 maanden uitgesproken.